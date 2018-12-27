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12:40, 27 декабря 2018 2 321
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Рязанского таксиста задержали за распространение наркотиков

Рязанского таксиста задержали за распространение наркотиков

В Рязани задержали 22-летнего таксиста, который делал «закладки» с наркотиками. Он распространял запрещенные вещества в городе и ближайших населенных пунктах, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что молодой человек должен был доставить наркотики в Рыбное. Его задержали на Московском шоссе.

У таксиста обнаружили 30 свертков «синтетики» общей массой 15 граммов.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Оперативники устанавливают все звенья преступной цепи.


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