Рязанского таксиста задержали за распространение наркотиков

В Рязани задержали 22-летнего таксиста, который делал «закладки» с наркотиками. Он распространял запрещенные вещества в городе и ближайших населенных пунктах, сообщила
Полицейские узнали, что молодой человек должен был доставить наркотики в Рыбное. Его задержали на Московском шоссе.
У таксиста обнаружили 30 свертков «синтетики» общей массой 15 граммов.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Оперативники устанавливают все звенья преступной цепи.