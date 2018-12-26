В «Рязаньэнерго» отметили День энергетика наградами сотрудников

Сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» отметили по итогам года на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику — Дню энергетика. Представители местных органов власти и руководство филиала наградили 97 лучших работников ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами.
Почетные грамоты и благодарности от регионального правительства и министерства ТЭК и ЖКХ, Рязанской облдумы, Рязанской гордумы и администрации города получили 26 энергетиков. Знак губернатора «240 лет Рязанской области» вручили еще десяти сотрудникам филиала. Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики России, а также Объединения работодателей электроэнергетики были награждены шесть человек. Награды ПАО «Россети», МРСК Центра и Приволжья и Рязаньэнерго получили 45 энергетиков. Десять сотрудников были занесены на доску почета филиала.
«Огромное спасибо всему нашему коллективу на всей территории Рязанской области за труд, за добросовестное отношение к своей работе, которое позволяет нам обеспечить надежное электроснабжение потребителей и сделать электросетевую инфраструктуру доступной для каждого», — подчеркнул директор филиала Михаил Викторович.
На празднике выступили дети школы №40, партнера филиала. Ребята выступили на торжественном собрании с оригинальным творческим номером и вручили сотрудникам Рязаньэнерго открытки и поделки, сделанные своими руками.