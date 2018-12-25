В Кадоме «гастролеры» обокрали квартиру местного жителя

В Кадоме «гастролеры» похитили DVD-плеер и цифровую ТВ-приставку из квартиры местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что вернувшись утром после ночевки в гостях, он заметил на двери своей квартиры следы взлома. Из квартиры пропала электроника.
Полицейские в подъезде нашли першню — приспособление для зимней рыбалки в виде небольшого копья. Эксперт определил, что именно ей взломали дверь.
Местные жители рассказали, что недалеко от дома пострадавшего накануне крутились незнакомые мужчина и женщина. По описанию внешности сотрудники узнали двух недавних правонарушителей.
Вскоре полицейские нашли двух жителей Сасовского района — 27-летнего мужчину и его 42-летнюю подругу. Выяснилось, что в Кадом они приехали в гости к знакомым.
Кадомские оперативники передали сведения о возможных подозреваемых в краже сасовским коллегам. Полицейские разыскали парочку в их жилище в Сасовском районе и обнаружили там похищенную телевизионную аппаратуру. Злоумышленников задержали. Краденое изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до шести лет лишения свободы.