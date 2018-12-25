Рязанца избили и ограбили в кафе на улице Вокзальной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 48-летний мужчина, ставший жертвой ограбления. Днем ранее он зашел в недорогое кафе, где заказывал спиртное.
Там на него напал злоумышленник: несколько раз ударил пострадавшего и отобрал дорогостоящий смартфон.
Полицейские на месте преступления выяснили, что человек, схожий по приметам с нападавшим, часто появляется в этом кафе. Они установили личность, разыскали и задержали 25-летнего жителя Рязанского района. У него изъяли похищенный телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 161 УК РФ, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы.