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16:38, 25 декабря 2018 845
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Рязанца избили и ограбили в кафе на улице Вокзальной

Рязанца избили и ограбили в кафе на улице Вокзальной

Рязанца избили и ограбили в кафе на улице Вокзальной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 48-летний мужчина, ставший жертвой ограбления. Днем ранее он зашел в недорогое кафе, где заказывал спиртное.

Там на него напал злоумышленник: несколько раз ударил пострадавшего и отобрал дорогостоящий смартфон.

Полицейские на месте преступления выяснили, что человек, схожий по приметам с нападавшим, часто появляется в этом кафе. Они установили личность, разыскали и задержали 25-летнего жителя Рязанского района. У него изъяли похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 161 УК РФ, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы.


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