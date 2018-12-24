В Рязанском районе открыли мемориальную доску герою Первой мировой войны

В понедельник, 24 декабря, на Заокской школе появилась мемориальная доска. Ее посвятили полному Георгиевскому кавалеру Михаилу Крестину, сообщило издательство «
Во время Первой мировой войны он был разведчиком, воевал в Бессарабии. С полей сражений он привез четыре Георгиевских креста.
Почетными гостями на церемонии открытия доски стали сын Иван Крестин, глава администрации Рязанского района Наталья Жунева и глава Заокского поселения Нина Судачкова.
После мероприятия для школьников прошел урок мужества.