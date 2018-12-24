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18:47, 24 декабря 2018 2 574
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Транспортный коллапс. На рязанских дорогах образовались крупные пробки 2

Транспортный коллапс. На рязанских дорогах образовались крупные пробки

Вечером в понедельник, 24 декабря на дорогах Рязани образовались крупные пробки.

По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потоков на большинстве улиц не превышает пяти километров в час.

Большой затор образовался на Северной окружной в сторону микрорайона Канищево.

Кроме того, пробки образовались на Первомайском проспекте, Московском шоссе, улицах Каширина (в обе стороны), Дзержинского (в обе стороны), Спортивной (в обе стороны), Есенина (обе стороны), на Приокском путепроводе и проезде Шабулина, на Касимовском и Муромском шоссе, на проезде Яблочкова и улице Циолковского.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили встали на солотчинском мосту из-за ДТП с тремя машинами.


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