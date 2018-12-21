Рязанская прокуратура обязала администрацию поселения предоставить жилье ветерану Великой Отечественной Войны. Об этом сообщил
Исковые требования о закреплении за инвалидом 1929 года рождения права на жилье суд удовлетворил еще в июле 2017 года.
Формально решение исполнили: ветерана поставили на учет, однако каких либо мер по обеспечению жильем администрация предпринимать не спешила.
Прокуратура направила еще оно исковое заявление. Требования ведомства удовлетворили в полном объеме.
На администрацию Варсковского сельского поселения возложили обязанность предоставить квартиру мужчине по договору соцнайма в течении девяти месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.