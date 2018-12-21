Рязанцу грозит до двух лет колонии за кражу кошелька в супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 33-летняя женщина. В супермаркете, после того, как она оплатила покупки, она заметила, что в привычном месте нет кошелька.
Женщина вернулась в магазин и осмотрела торговый зал — кошелька нигде не было.
Сотрудники полиции посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели момент хищения. Оставленный на прилавке кошелек забрал один из посетителей магазина.
Им оказался 42-летний житель соседнего дома.
«Мужчина не пытался найти хозяина кошелька или отдать его работникам супермаркета. Такие действия при обнаружении чужих вещей юридически квалифицируются как кража», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.