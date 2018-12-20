В четверг, 20 декабря, Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем работника органов безопасности.
Глава облдумы пожелал им крепкого здоровья, радости, семейного счастья и новых достижений.
«Изо дня в день вы противостоите терроризму, коррупции, организованной преступности, обеспечиваете в регионе стабильность, способствуете созданию условий для его успешного развития», — отметил Фомин.
По его словам, сотрудники органов безопасности посвятили жизнь трудной, опасной и благородной работе, которая требует особых качеств.
«Уверен, что эффективность и слаженность ваших действий и впредь будут служить залогом спокойствия рязанцев», — заключил председатель облдумы.