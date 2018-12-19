В Москве обсудили вопросы поддержки работников старшего возраста

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин поучаствовал в заседании совета при полномочном представителе президента в ЦФО, которое прошло в Москве во вторник, 18 декабря.
Присутствующие на заседании обсудили актуальные вопросы защиты интересов работников старшего возраста.
представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев обратил внимание на то, что защита интересов работников старшего возраста — один из приоритетов работы округа.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, какую помощь оказывают сотрудникам, находящимся в предпенсионном возрасте. «С 2019 года будет обучаться ежегодно не менее 75 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год предусмотрено 30 миллиардов рублей», — сказал он.
В завершение заседания главы регионов, председатель Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей в ЦФО Михаил Кузовлев и председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО Анатолий Сырокваша подписали окружное трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы.
Документ предусматривает обязательства сторон «по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей регионов округа, защиту прав и интересов работников».
Подводя итоги встречи, Аркадий Фомин рассказал, что в Рязанской области около 400 тысяч человек получают поддержку из федерального и регионального бюджетов, более 180 тысяч — из регионального.
«Перечень региональных льгот достаточно широкий: это льготный проезд на транспорте, налоговые льготы, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг специалистам соцсферы, работающим в сельской местности», — пояснил глава облдумы.