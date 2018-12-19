Утвержден бюджет Рязанской области на три года

В среду, 19 декабря, депутаты областной думы во втором чтении приняли бюджет на 2019 и плановый период 2020-21 годов.

Доходы в следующем году запланированы в размере 56,5 миллиарда рублей, расходы — 57,6 миллиарда. Как рассказала министр финансов Марина Наумова, дефицит в размере 1,1 миллиарда рублей носит технический характер, так как эти средства поступят в бюджет региона в декабре 2018 года.

В частности, область получит грант в размере 580 тысяч за высокую собираемость налогов, еще 125 миллионов для победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, а также компенсацию выпадающих доходов после отмены налога на движимое имущество.

Спикер облдумы Аркадий Фомин отметил, что после первого чтения депутаты активно работали совместно с губернатором по внесению поправок в документ.

Фомин уточнил, что заксобрание предложило увеличить на 100 миллионов финансирование на ремонт изношенных теплосетей, еще на 50 миллионов — программу газификации. Программа муниципальных инициатив выросла на 20 миллионов и составит в 2019 году 150 миллионов рублей, еще 150 миллионов выделено на ремонт больниц, школ, домов культуры.

По словам Фомина, пять миллионов из бюджета пойдет на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам, взятыми многодетными семьями для строительства домов на земельных участках, выделенных муниципалитетами.

«Впервые за 12 лет выделены средства на финансирование научной деятельности в сфере АПК и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства», — подчеркнул спикер облдумы.

Он отметил, что депутаты готовы к работе по контролю за расходованием средств и реализацией национальный проектов.

«Это задача, которую сегодня ставит перед нами президент. Депутаты совместно с контрольно-счетной палатой смогут многого добиться, реализуя комплексный подход к парламентскому контролю», — заключил Фомин.