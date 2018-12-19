Жители рязанских сел смогут снять деньги с карт через кассы в магазинах

Любимов заявил о старте проекта «Агентская сеть» в Рязанской области. Об этом сообщил
По словам губернатора, проект по увеличению доступности услуг для жителей удаленных населенных пунктов разрабатывал Сбербанк. В 95 процентов случаев им требуются платежи и приходно-расходные операции по картам и счетам. Но для этого приходится ездить в более крупные поселки и райцентры, где существуют терминалы банка.
«Проект предлагает новый формат взаимодействия через магазины-партнеры. В первой половине 2019 года предполагается обеспечение выдачи наличных через кассу в 78 населенных пунктах Рязанской области. Во втором полугодии планируется расширить спектр услуг: появится возможность платежей, переводов и пополнения счетов банковских карт», — подчеркнул Любимов.
Глава региона озвучил ряд требований, которым должны соответствовать магазины-партнеры: это наличие расчетного счета в Сбербанке, специальной кассы, устойчивых каналов связи и договора эквайринга. Особенно важным является тип налогообложения.
Он порекомендовал главам муниципальных образований принять участие в проекте, что повысит доступность банковских услуг для жителей области.