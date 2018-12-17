За кражу электропроводки в Сараевском районе задержали рецидивиста и его подельника

В доме у жительницы села Можары Сараевского района срезали электропроводку. 46-летняя пострадавшая обратилась в полицию, сообщила
Женщина пояснила, что на время ремонта в доме переехала к родственникам. В один из дней она заметила, что кто-то сломал замок на ее двери, а после обнаружила пропажу.
Оперативники объехали пункты приема вторсырья и нашли похищенную электропроводку. Оказалось, что к краже причастны ранее судимый 33-летний мужчина и его 48-летний подельник.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.