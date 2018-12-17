В понедельник, 17 декабря, в Шиловском районе для пешеходов открыли ледовую переправу по Оке. Она соединяет села Юшта, Санское и Федосеево, сообщает издательство «
Переправу оборудовали рядом с мостками, к которым летом пристает паром. Ее длина — 480 метров, ширина — пять метров. Толщина льда составляет от 15 до 18 сантиметров.
Старший инспектор Шиловского участка ГИМС Сергей Суковатый рассказал, что ледовую переправу обозначили через каждые 20 метров. Кроме того, у берегов установили шлагбаумы и стенды со спасательными приспособлениями.
Машины по переправе пустят, когда это позволит прочность льда.