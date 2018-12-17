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16:44, 17 декабря 2018 3 795
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В Шиловском районе для пешеходов открыли ледовую переправу по Оке

В Шиловском районе для пешеходов открыли ледовую переправу по Оке

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 17 декабря, в Шиловском районе для пешеходов открыли ледовую переправу по Оке. Она соединяет села Юшта, Санское и Федосеево, сообщает издательство «Пресса».

Переправу оборудовали рядом с мостками, к которым летом пристает паром. Ее длина — 480 метров, ширина — пять метров. Толщина льда составляет от 15 до 18 сантиметров.

Старший инспектор Шиловского участка ГИМС Сергей Суковатый рассказал, что ледовую переправу обозначили через каждые 20 метров. Кроме того, у берегов установили шлагбаумы и стенды со спасательными приспособлениями.

Машины по переправе пустят, когда это позволит прочность льда.


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