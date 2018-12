В Японии при взрыве в баре пострадали более 40 человек

В Японии при взрыве в баре пострадали 42 человека. Инцидент произошел в городе Саппоро на северном острове Хоккайдо, передает « РИА Новости ».

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Здание, где располагалось питейное заведение, практически полностью выгорело и обрушилось.

Район вокруг места взрыва оцепили, полицейские и пожарные проводят расследование на месте происшествия.

Фото и видео Twitter @worldnewsevery

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo, northern #Japan. Preliminary reports of at least 40 injuries. pic.twitter.com/eUKPpIkN0H