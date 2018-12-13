На благоустройство Ласковского озера выделят более полутора миллионов

Ласковское озеро благоустроят в следующем году, сообщил
На личном приеме граждан, который прошел в среду, 12 декабря, к Николаю Любимову обратилась Татьяна Кулешова. Она попросила привести в порядок прибрежную зону, сильно пострадавшую от пожаров в 2010 году, и зарастающий водорослями водоем.
Любимов поручил министру природопользования Сергею Абрамову выделить средства из бюджета для проведения расчистки озера и прибрежной полосы в 2019 году.
«Озеро надо сохранить в том виде, в котором оно существовало до пожаров. Работы необходимо провести в весенне-летний период», — сказал Губернатор.
Министр отметил, что проект по сохранению уникальности этого водоема и его экосистемы уже подготовили. На его реализацию запланировали более полутора миллионов рублей.