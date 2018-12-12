В Рязанскую колонию пытались подбросить крупную партию телефонов

В Рязанскую колонию ИК-6 пытались подбросить свертки с запрещенными предметами. Об этом сообщила
Отмечается, что гражданина задержали на месте преступления. В черных пакетах нашли 38 сотовых телефонов, 24 зарядных устройства, 13 блоков, 14 USB-кабелей, три переходника и гарнитуры.
Изъятая техника предназначались для осужденного, который хотел раздать ее другим заключенным. От объяснений мужчина отказался. В отношении него подготовили материалы о водворении в штрафной изолятор.
В отношении нарушителя, который пытался подбросить предметы, составили протокол об административном правонарушении.