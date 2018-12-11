В Рязани задержали «закладчицу» синтетики

Полицейские в Рязани задержали злоумышленницу, которая распространяла «синтетику». Об этом сообщила
Оперативники получили информацию о рязанке, которая возможно причастна к «закладкам» наркотических средств.
Полицейские отследили местность на окраине Рязани, на которой планировалась «точка закладки». Вскоре оперативники заметили, что во двор заехала девушка на автомобиле. 23-летнюю незнакомку задержали, когда она делала тайник.
В салоне автомобиля оперативники нашли пакет с синтетическими наркотиками массой более 21 грамма.
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК РФ. Рязанке грозит до десяти лет лишения свободы.