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14:50, 11 декабря 2018 2 087
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В Рязани задержали «закладчицу» синтетики

В Рязани задержали «закладчицу» синтетики

Полицейские в Рязани задержали злоумышленницу, которая распространяла «синтетику». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию о рязанке, которая возможно причастна к «закладкам» наркотических средств.

Полицейские отследили местность на окраине Рязани, на которой планировалась «точка закладки». Вскоре оперативники заметили, что во двор заехала девушка на автомобиле. 23-летнюю незнакомку задержали, когда она делала тайник.

В салоне автомобиля оперативники нашли пакет с синтетическими наркотиками массой более 21 грамма.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК РФ. Рязанке грозит до десяти лет лишения свободы.


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