Сасовца задержали за рубку 22 елок

В Сасове задержали 33-летнего мужчину, который незаконно срубил 22 елки. Об этом собщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился работник лесничества, он обнаружил место незаконной рубки. Деревья были молодые, высотой не более двух метров.
Полицейские опросили жителей населенных пунктов, расположенных в окрестности, и выяснили, что недавно из леса выезжала подозрительная «ГАЗель».
Оперативники выявили, что автомобиль принадлежит сасовцу.
Выяснилось, что ранее этот мужчина регулярно работал на новогоднем елочном базаре. В одном из гаражей нашли 22 свежесрубленные елки.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.