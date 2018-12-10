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14:47, 10 декабря 2018 726
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В Рязанской области задержали «газовщиков», обманувших пенсионерку

В Рязанской области задержали «газовщиков», обманувших пенсионерку

В Рязанской области задержали двух мошенников, которые, представившись работниками газовой службы, обманули пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

69-летняя пенсионерка из поселка Сараи сообщили в полицию, рассказав о «газовщиках», которые показались женщине подозрительными.

Мужчины осмотрели газовое оборудование в доме женщины и и посоветовали купить установить газовый анализатор, который якобы предупредит об утечке бытового газа.

Пенсионерка согласилась и незнакомцы установили прибор, запросив за услугу шесть тысяч рублей.

Полицейские выехали на место и выяснили, что установленный прибор стоил меньше 500 рублей. Также в газовой службе правоохранителям рассказали, что обходов для установки каких-либо приборов сотрудники не проводят.

Полицейские записали приметы злоумышленников и передали всем нарядам и экипажам ДПС ГИБДД.

Выезды из поселка перекрыли и вскоре на дороге в сторону Скопина заметили автомобиль, похожий на разыскиваемый.

В машине оказались два 19-летних жителя Скопинского района. В багажнике их автомобиля нашли три приборы, похожих на тот, который они установили пенсионерке.

Злоумышленников задержали. Выяснилось, что они еще дважды обманули пенсионерок подобных образом.

У мужчин нашли поддельные удостоверения работника газовой службы. Похищенные деньги изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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