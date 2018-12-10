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19:50, 10 декабря 2018 1 505
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В Рязани могут закрыть около 50 палаток

В Рязани могут закрыть около 50 палаток

Фото: Администрация Рязани

Администрация Рязани переоформляет договоры на размещение торговых объектов, заключенные в 2015 году. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что все киоски проверила комиссия, которая установила, что часть палаток имеют нарушения: самовольное увеличение площади и несоответствие утвержденным типам НТО.

Так, по 48 объектам направили уведомление об отказе в заключении договора, 18 — реконструируется и в случае приведения «в соответствие с утвержденными типами на них оформят договоры».

«Мы готовы обсуждать спорные вопросы и совместно искать способы их решения, чтобы предприниматели смогли продолжить свою деятельность», — отметил замглавы администрации областного центра Игорь Тишин.


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