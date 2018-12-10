В Рязани могут закрыть около 50 палаток

Администрация Рязани переоформляет договоры на размещение торговых объектов, заключенные в 2015 году. Об этом сообщил
Отмечается, что все киоски проверила комиссия, которая установила, что часть палаток имеют нарушения: самовольное увеличение площади и несоответствие утвержденным типам НТО.
Так, по 48 объектам направили уведомление об отказе в заключении договора, 18 — реконструируется и в случае приведения «в соответствие с утвержденными типами на них оформят договоры».
«Мы готовы обсуждать спорные вопросы и совместно искать способы их решения, чтобы предприниматели смогли продолжить свою деятельность», — отметил замглавы администрации областного центра Игорь Тишин.