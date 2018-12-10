В РГАТУ прошел первый конкурс профмастерства студентов аграрных вузов ЦФО

В пятницу, 7 декабря, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева впервые прошел конкурс профессионального мастерства по направлению подготовки «Агроинженерия» среди студентов аграрных вузов ЦФО.
Участниками стали студенты рязанского, белгородского, брянского аграрных университетов и ярославской сельскохозяйственной академии. Оценивало их жюри, в состав которого вошли представители профессорско-преподавательского состава РГАТУ и вузов-участников.
Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания по устройству и безопасной эксплуатации тракторов и сельскохозяйственной техники, а также навыки практического вождения сельскохозяйственной техники.
В результате с равным количеством набранных очков победителями стали Михаил Есенин (рязанский агроуниверситет) и Максим Горбунов (брянский агроуниверситет).
Второе место поделили между представителями ярославской сельхозакадемии и белгородского агроуниверситета. На третьем месте оказались студенты белгородского и рязанского университетов.