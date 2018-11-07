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12:25, 7 ноября 2018 276
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Из касимовского магазина изъяли поддельную одежду и обувь

Из касимовского магазина изъяли поддельную одежду и обувь

Из касимовского магазина изъяли поддельную одежду и обувь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции заинтересовались магазином, в котором торговали одеждой и обувью известных брендов, но по невысоким ценам. В ходе проверки выяснилось, что магазин продает контрафактные вещи.

Также установлено, что товары с логотипами известных брендов продавали без соответствующего договора с правообладателем.

Всего полицейские изъяли 86 комплектов спортивной одежды и обуви. Образцы контрафактной продукции направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.


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