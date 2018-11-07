Из касимовского магазина изъяли поддельную одежду и обувь. Об этом сообщила
Сотрудники полиции заинтересовались магазином, в котором торговали одеждой и обувью известных брендов, но по невысоким ценам. В ходе проверки выяснилось, что магазин продает контрафактные вещи.
Также установлено, что товары с логотипами известных брендов продавали без соответствующего договора с правообладателем.
Всего полицейские изъяли 86 комплектов спортивной одежды и обуви. Образцы контрафактной продукции направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.