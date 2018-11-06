В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую девочку из бассейна

В Подмосковье третьеклассник Родион Воронов спас тонувшую пятилетнюю девочку из бассейна. Об этом сообщила
Как пояснили в ведомстве, девочку, плавающую в воде, в какой-то момент потеряли из виду. Однако мальчик быстро пришел на помощь.
«Сын супругов Вороновых девятилетний Родион, мгновенно сориентировавшись, нырнул под воду, обнаружил девочку на дне бассейна в обездвиженном состоянии и поднял ее на поверхность», — отметили в сообщении.
Взрослые помогли третьекласснику вытащить девочку из воды, а затем начали проводить комплекс сердечно-реанимационных действий. Через пять минут ребенок задышал, открыл глаза и заплакал. После этого девочку передали врачам скорой помощи.
Фото с сайта пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области