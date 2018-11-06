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17:53, 6 ноября 2018 564
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В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую девочку из бассейна

В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую девочку из бассейна

В Подмосковье третьеклассник Родион Воронов спас тонувшую пятилетнюю девочку из бассейна. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как пояснили в ведомстве, девочку, плавающую в воде, в какой-то момент потеряли из виду. Однако мальчик быстро пришел на помощь.

«Сын супругов Вороновых девятилетний Родион, мгновенно сориентировавшись, нырнул под воду, обнаружил девочку на дне бассейна в обездвиженном состоянии и поднял ее на поверхность», — отметили в сообщении.

Взрослые помогли третьекласснику вытащить девочку из воды, а затем начали проводить комплекс сердечно-реанимационных действий. Через пять минут ребенок задышал, открыл глаза и заплакал. После этого девочку передали врачам скорой помощи.

Фото с сайта пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области


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