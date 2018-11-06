В ОКБ прооперировали спортсмена с ограниченными возможностями

В ОКБ прооперировали спортсмена Андрей Сачкова. Об этом сообщил
Молодой легкоатлет повредил опорно-двигательный аппарат в 2010 году. Однако это не мешало ему заниматься спортом и завоевывать награды. Но полтора года назад он получил травму локтя при неудачном падении на улице.
«Для колясочника такая травма имеет очень большое значение. На руки ложится большая нагрузка, а травма лишает меня многих возможностей. Я с трудом приводил в движение инвалидное кресло-коляску. К тому же интенсивность тренировок стала снижаться, последствия травмы не позволяли тренироваться так, как раньше», — рассказал Сачков.
Как рассказал хирург травматолог ОКБ Александр Ольчев, в суставе у спортсмена врачи обнаружили маленький осколок кости — последствие травмы, который и мешал движению и не давал полноценно работать рукой.
«Через маленькие проколы мы добрались до места, где застрял осколок, и удалили его во время операции», — отметил Ольчев.