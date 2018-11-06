Рязанская область проведет переговоры о взаимодействии с Китаем

Рязанская область во главе с Николаем Любимовым участвует в китайской международной выставке импортных товаров «China International Import Expo 2018». Об этом сообщил
В форуме участвует более половины регионов России, а также зарубежные страны.
На открытие приехал Дмитрий Медведев, который отметил, что «идея мероприятия сама по себе очень правильная и интересная».
«На эту выставку приехали представители приблизительно 50% регионов нашей страны. Это большие делегации с участием бизнеса, которые привезли на выставку свои продукты, свои идеи, свои предложения», — сказал Медведев.
Также он отметил, что Россия и Китай должны защищать существующие торговые режимы.
В Китае рязанская делегация планирует провести переговоры о взаимодействии в сфере транспортной логистики, современной инфраструктуры, развития туризма.