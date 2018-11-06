Безработного рязанца поймали на краже алкоголя и продуктов из сетевого магазина

В Рязани задержали 26-летнего безработного жителя Мурмина, который обокрал сетевой магазин. Об этом сообщила
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили молодого человека, который взял с полок бутылку спиртного и продукты и спрятал под одежду.
Вскоре личность злоумышленника установили.
Выяснилось, что 26-летнего молодого человека уже задерживали за аналогичное преступление в другом районе города. Тогда ему назначили административное наказание.
На этот раз в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Молодому человеку грозит до года лишения свободы.