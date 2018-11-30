Рязанские полицейские посоревновались в стрельбе. Фото

Рязанские полицейские посоревновались в стрельбе из боевого оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В тире управления прошел лично-командный чемпионат, в котором поучаствовали 30 полицейских, которые представляли десять подразделений.
Соревнующимся нужно было поразить мишень из пистолета Макарова с десяти выстрелов на 25 метрах и набрать максимальное количество очков.
Победу одержала группа, представляющая отряд специального назначения «Гром» УМВД России по Рязанской области. В командном зачете они набрали 241 очко. Кроме этого, сотрудники спецназа заняли второе и третье места в личном зачете.
Вторыми стали сотрудники управления по работе с личным составом, представитель которой занял первое место в личном зачете, добавив своей команде 92 очка. Всего команда набрала 224 очка из трехсот возможных.
Третье место заняли представители управления ГИБДД, набрав 202 балла.