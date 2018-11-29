Рязанец отсудил деньги у автосалона за «битую» машину

Рязанец отсудил у автосалона деньги за «битую» машину. Об этом сообщил
В апреле 2017 года мужчина заключил с автосалоном в Москве договор купли-продажи поддержанного автомобиля стоимостью 689 800 рублей. Он заплатил наличными 90 тысяч рублей, оставшуюся сумму взял в банке в кредит.
При перегоне автомобиля в Рязань покупатель обнаружил у машины дефекты, о которых ему не рассказали. При этом экспертиза подтвердила их наличие.
Отмечается, что детали кузова автомобиля выравнивали и красили. Также в нем подтекало масло. Кроме того, эксперт выявил несоответствие пробега на панели приборов и в блоке управления.
На досудебную претензию истца автосалон не отреагировал, после этого мужчина обратился в суд. Там договор купли-продажи расторгли. В пользу истца взыскали заплаченные деньги, компенсацию морального вреда и штраф.
Областной суд ставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.