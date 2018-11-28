Бюджет рязанского фонда медстрахования на ближайшую трехлетку приняли в первом чтении

В среду, 28 ноября, депутаты облдумы приняли в первом чтении бюджет рязанского фонда обязательного медстрахования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Общий объем доходов и расходов фонда на 2019 год запланирован на сумму 13,5 миллиарда рублей. Это на 1,06 миллиарда или 8,6% больше, чем в прошлом году.
В формировании бюджета учитывался подушевой норматив, который в 2018 году увеличится и составит 11 800 рублей. Практически все средства (98%) пойдут на программу обязательного медстрахования.