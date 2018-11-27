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11:37, 27 ноября 2018 184
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В больнице имени Семашко в два с половиной раза расширили отделение реанимации

В больнице имени Семашко в два с половиной раза расширили отделение реанимации

В Рязанской областной клинической больнице имени Семашко в два с половиной раза расширили отделение анестезиологии и реанимации. Об этом сообщили в минздраве.

Главврач Людмила Сорокина пояснила, что ремонт провели за несколько месяцев.

«В отделении построен боксированный изолятор со шлюзом, который обеспечивает защиту пациентов и персонала от внутренних инфекций, противошоковая палата, процедурный кабинет для переливания крови и отдельная комната для хранения стерильного материала», — рассказала она.

Сорокина уточнила, что в отделении полностью заменили вентиляцию. Там сделали специальные шлюзы для приема пациентов, поступающих по скорой помощи, и для разделения секции реанимации и общих помещений отделения. Кроме того, оборудовали помещение для посетителей.

В отделении есть шесть коек. В год помощь получают около 300 человек.

Фото минздрава Рязанской области


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