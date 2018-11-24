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11:34, 24 ноября 2018 692
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В последнюю субботу осени, 24 ноября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В Рязани завершается III международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В нем поучаствовали театральные коллективы из Москвы, Перми, Пскова, Минска (Республика Беларусь), Неаполя (Италия), Уфы, Актобе (Республика Казахстан). 24 ноября зрители увидят спектакль «Хлеб, история любви во время войны» Театра Луизы Гарро (Неаполь, Италия). Главные герои — добровольцы, медсестра и солдат, которые оказываются втянуты в военные действия. Они ежедневно подвергаются смертельной опасности, но при этом охвачены красотой и нежностью, находя это друг в друге, несмотря на холод и взрывы ракет, на страх и гнев. Их разлучает война, но однажды медсестра приносит хлеб в окопы солдатам, которые голодают несколько дней. Начало в 18:00.

В концертном зале Рязанской филармонии 24 ноября состоится выступление Даниила Крамера. На этот раз знаменитый пианист выступит совместно с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В концертную программу войдут произведения Моцарта, Шостаковича, Гудмана, Цфасмана. Начало в 17 часов

В клубе Svoboda группа ILWT презентует свой седьмой альбом «Пальто». Адепты Drum’n’Bass шансона начнут свой традиционный осенний бал в 20:00. А в 23:00 там же начнется вечеринка «Fookin Case».

В баре Old Fashion состоится поэтический вечер «Мечтать вредно» творческого проекта «Подвалье». «Мы говорим на понятном и живом языке, не чураясь ни пошлого, ни грязного. Чего же ждать? А ничего не ждите. Позвольте вас удивить», — говорят о себе организаторы. Начало в 19:00.


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