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18:03, 23 ноября 2018 846
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В Рязанском районе пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение дворов

В Рязанском районе пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение дворов

Фото: Pixabay.com

В Рязанском районе организуют конкурс на лучшее новогоднее украшение дворов и фасадов зданий. Он стартует 20 декабря и продлится девять дней, сообщил сайт района.

В конкурсе несколько номинаций:

  • «Лучшая новогодняя елка на дворовой территории»,
  • «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения»,
  • «Лучшее новогоднее оформление фасада здания предприятия (организации, учреждения) и прилегающей территории».

За победу в первой номинации дадут от 5 до 10 тысяч рублей, в других — от 2 до 4.

Участвовать могут все желающие. Заявку надо подать до 20 декабря на электронную почту KulturaRzn@yandex.ru или по факсу 28-91-97, согласно форме. До 29 декабря в конкурсную комиссию (отдел культуры и туризма администрации района) необходимо предоставить фотоотчет о проделанной работе.

«При определении победителей будут учитываться оригинальность и неповторимость новогоднего убранства, выдумка и смекалка, проявленные при оформлении, — отметили организаторы. — Есть и еще один не совсем обычный критерий конкурса, который обязательно учтет конкурсная комиссия — это пожарная безопасность творения или украшенной территории».


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