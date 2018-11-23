В Рязанском районе пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение дворов

В Рязанском районе организуют конкурс на лучшее новогоднее украшение дворов и фасадов зданий. Он стартует 20 декабря и продлится девять дней, сообщил
В конкурсе несколько номинаций:
- «Лучшая новогодняя елка на дворовой территории»,
- «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения»,
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания предприятия (организации, учреждения) и прилегающей территории».
За победу в первой номинации дадут от 5 до 10 тысяч рублей, в других — от 2 до 4.
Участвовать могут все желающие. Заявку надо подать до 20 декабря на электронную почту
«При определении победителей будут учитываться оригинальность и неповторимость новогоднего убранства, выдумка и смекалка, проявленные при оформлении, — отметили организаторы. — Есть и еще один не совсем обычный критерий конкурса, который обязательно учтет конкурсная комиссия — это пожарная безопасность творения или украшенной территории».