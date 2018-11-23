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15:30, 23 ноября 2018 282
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на субботу и воскресенье

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на субботу и воскресенье

Рабочая неделя подходит к концу и ближайшие суббота и воскресенье станут последними выходными осени. Впереди декабрь и новогодние праздники, однако и сейчас найдется немало интересных культурных событий.

В Рязани завершается III международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В ближайшие выходные зрителям предстоит увидеть спектакль «Хлеб, история любви во время войны» Театра Луизы Гарро (Неаполь, Италия) и «Черную бурку» от Актюбинского областного театра драмы имени Ахтанова (Актобе, Казахстан).

В концертном зале Рязанской филармонии 24 ноября состоится совместное выступление Даниила Крамера и оркестра «Виртуозы Москвы». 25 ноября на сцене филармонии пройдет спектакль «Волшебная лампа Алладина» от Театра на Басманной. В кафе-клубе «Старый парк» состоится сольное выступление лидера группы Feelin’s Геннадия Филина. А в клубе Svoboda группа «Тролль Гнет Ель» представит свой новый альбом «Лабиринт троллей».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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