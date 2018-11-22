Рязанцу грозит пожизненный срок за «закладку» синтетики

В Рязани задержали закладчика «синтектики». Об этом сообщила пресс-служба УМВД. Оперативники заметили на окраине города человека, который собирался сделать «закладку».
В то же время другие полицейские увидели, как этот же прохожий заложил тайник. Злоумышленника задержали. Им оказался 26-летний рязанец.
Экспертиза установила, что в тайники были партии по 24 и 26 граммов синтетических наркотических средств.
В квартире задержанного нашли большое количество наркотиков. Также сотрудники нашли электронные весы и огромное количество упаковочного материала. У мужчины изъяли более 670 граммов наркотических средств.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 20-ти лет до пожизненного срока.