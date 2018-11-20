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11:52, 20 ноября 2018 1 157
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Рязанец получил условный срок за «закладку»

Рязанец получил условный срок за «закладку»

В Рязани осудили «закладчика» наркотиков. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Отмечается, что 20-летний молодой человек, устроившись на работу на автомойку, подружился со своим сверстником, который предложил ему попробовать наркотическое средство и рассказал, как его можно купить в интернете. Парень попробовал и «получил зависимость».

Позже рязанцу предложили продавать запрещенные вещества в сети. Он согласился.

В сентябре прошлого года мужчина при помощи мессенджера узнал адрес «тайника», из которого он забрал расфасованные наркотики. Он спрятал 0,32 грамма запрещенных веществ.

Свою вину злоумышленник признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.


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