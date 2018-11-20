Рязанец получил условный срок за «закладку»

В Рязани осудили «закладчика» наркотиков. Об этом сообщил
Отмечается, что 20-летний молодой человек, устроившись на работу на автомойку, подружился со своим сверстником, который предложил ему попробовать наркотическое средство и рассказал, как его можно купить в интернете. Парень попробовал и «получил зависимость».
Позже рязанцу предложили продавать запрещенные вещества в сети. Он согласился.
В сентябре прошлого года мужчина при помощи мессенджера узнал адрес «тайника», из которого он забрал расфасованные наркотики. Он спрятал 0,32 грамма запрещенных веществ.
Свою вину злоумышленник признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.