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16:39, 20 ноября 2018 515
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Мошенник обманывал рязанцев, представляясь «капитаном дальнего плавания»

Мошенник обманывал рязанцев, представляясь «капитаном дальнего плавания»

Фото: Pixabay.com

В полицию обратилась 39-летняя рязанка, которая сообщила, что ее обманул мошенник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонил незнакомец, который представился «капитаном дальнего плавания». Он захотел купить у нее большую партию консервов и попросил сбросить ему на телефон несколько тысяч рублей, якобы ему срочно нужны деньги.

Мужчина пообещал вернуть долг при встрече. Пострадавшая, желая помочь выгодному клиенту, перевела на его номер телефона 12 тысяч рублей.

Однако позже у здания речного порта, где они договорились встретиться, никакого «капитана» она не встретила.

В дальнейшем в полицию обратились еще трое пострадавших от аналогичных действий. Под разными предлогами злоумышленник выманивал у них деньги.

Выяснилось, что к серии краж причастен 26-летний житель Астрахани, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда он обзванивал жителей Смоленска. Злоумышленника привезли в Рязань и задержали.

В отношении него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ и части 2 статьи 159.3 УК РФ.


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