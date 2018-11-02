Двум жителям Сасовского района грозит до пяти лет колонии за незаконную вырубку дубов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился житель поселка Батьки. Он сообщил, что недалеко от его дома в дубовой роще «подозрительно спешно» пилят лес.
Полицейские немедленно выехали на место и увидели, что двое мужчин уже приготовили к транспортировке на тракторах несколько шестиметровых фрагментов стволов дуба. Рядом были видны пеньки от срезанных деревьев и бензопилы.
Необходимых разрешений на заготовку древесины у злоумышленников не было.
К хищению восьми сухостойных дубов оказались причастны 41-летний и 49-летний местные жители.
Спилы деревьев, трактора и бензопилы изъяли с мест преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.