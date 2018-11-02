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12:42, 2 ноября 2018 155
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Двум жителям Сасовского района грозит до пяти лет колонии за незаконную вырубку дубов

Двум жителям Сасовского района грозит до пяти лет колонии за незаконную вырубку дубов

Двум жителям Сасовского района грозит до пяти лет колонии за незаконную вырубку дубов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель поселка Батьки. Он сообщил, что недалеко от его дома в дубовой роще «подозрительно спешно» пилят лес.

Полицейские немедленно выехали на место и увидели, что двое мужчин уже приготовили к транспортировке на тракторах несколько шестиметровых фрагментов стволов дуба. Рядом были видны пеньки от срезанных деревьев и бензопилы.

Необходимых разрешений на заготовку древесины у злоумышленников не было.

К хищению восьми сухостойных дубов оказались причастны 41-летний и 49-летний местные жители.

Спилы деревьев, трактора и бензопилы изъяли с мест преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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