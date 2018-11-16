В Скопине закрыли уголовное дело врача, виновного в смерти пациента

В Скопине закрыли уголовное дело в отношении врача ЦРБ, по вине которого умер пациент. Об этом сообщила
Известно, что в декабре 2017 «скорая» доставила в больницу 66-летнего мужчину с подозрением на переломы ребер и черепно-мозговую травму. Дежурный хирург осмотрел пострадавшего, но не направил его на рентген и не стал проводить дополнительных исследований.
В результате мужчине поставили неправильный диагноз и своевременно не оказали помощь. Состояние пациента резко ухудшилось, вечером того же дня он скончался от черепно-мозговой травмы.
В отношении врача возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. «Во время следствия он полностью признал свою вину, раскаялся и загладил вред, причиненный своими действиями», — говорится в сообщении.
После этого потерпевшая сторона попросила прекратить уголовное дело. Суд удовлетворил заявление, его решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.