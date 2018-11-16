Рязоблдума отметила заслуги ветеранов УИС

В Рязани отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы. В пятницу, 16 ноября, в Рязанском дворце молодежи прошло мероприятие, посвященное данному событию.
С праздником ветеранов УИС поздравил депутат рязанской облдумы, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.
Он отметил, что депутаты законодательного собрания Рязанской области понимают, какие задачи решают сотрудники.
«Вы обеспечиваете покой наших граждан и всего региона. Мы выражаем глубокое признание вам за ваши заслуги и говорим спасибо за ваш труд», — сказал Просянников.
Лучшим работникам депутат вручил благодарственные письма и ценные подарки.