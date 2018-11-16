Рязанские единороссы провели дискуссии по обновлению партии

В четверг, 15 ноября, в Рязани прошел второй этап региональных дискуссий «Обновление-2018». Их участники выработали предложения по совершенствованию работы «Единой России».
Члены партии отметили, что необходимо шире использовать информационные технологии, в том числе, для получения обратной связи от граждан. По их словам, необходимо наладить взаимодействие депутатов с избирателями через социальные сети и усовершенствовать процедуру предварительного голосования.
Партийцами предложили сделать общую защищенную платформу в интернете для коммуникации и учета членов и сторонников «Единой России».
Во время дискуссий также обсудили создание рейтинга депутатов. Предполагается, что основными критериями их эффективности стали бы нормотворческая деятельность, работа в округе, медиактивность, взаимодействие с первичными отделениями, оперативность в решении вопросов граждан.
Единороссы высказались и о необходимости наладить более тесные коммуникации партии с уже существующими ресурсами исполнительной власти, а также более активно развивать «электронную приемную».
Секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин отметил, что особое внимание необходимо уделить работе с молодежью. Он поддержал идею создания молодежного кадрового резерва, чтобы «Единая Россия» стала «эффективным социальным лифтом для молодых и активных людей».
Подводя итоги дискуссий, Аркадий Фомин поблагодарил всех за продуктивную работу и подчеркнул важность всех освещенных вопросов.