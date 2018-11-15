В следующем году большую часть бюджета Рязани направят на соцсферу

Депутаты гордумы рассмотрели проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Большую часть расходов — 78% — планируют направить на социальную сферу.
Из них в 2019 году 83,3% средств пойдут на образование, 5,9% — на культуру, 9,3% — на политику, 1,5% — на физическую культуру.
Также предусмотрены дополнительные расходы на финансирование новых учреждений:
- детского сада №36 в Кальном, который должны ввести в эксплуатацию с 1 января 2019 года;
- на зарплату новых сотрудников и содержание детсадов №№ 106, 130, 146, 150 и 154;
- на содержание нового здания школы искусств № 2 в Недостоеве, которую должны сдать в декабре 2018 года.
На бесплатное питание учеников из малообеспеченных и многодетных семей предусмотрено почти 95 млн рублей, на питание в школах-интернатах и центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции — 15 млн рублей.
Свыше 25 млн рублей запланировано на капремонт учреждений образования. На проведение общегородских праздников и мероприятий — более 11 млн рублей, на организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий — более 6 млн рублей.
Почти 24 млн рублей выделено на соцподдержку граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. На льготный проезд на городском транспорте — 397 млн рублей, на приобретение жилья детям-сиротам — почти 87 млн рублей.
На строительство школы в Горроще на 1100 мест и пристроек для ясельных групп в детсадах №№ 22, 108, 112, 125 и 140 предусмотрено по 4 млн рублей.
1,2 млн рублей направят на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Зубковой, 400 тыс рублей — на установку памятника жертвам политических репрессий.
Проекту бюджета предстоит пройти публичные слушания.