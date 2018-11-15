В Окском заповеднике стало больше шведских зубров

В Окском заповеднике увеличилась численность шведских зубров до 38 особей. Об этом сообщила заведующая питомником Екатерина Цибизова.
Животных стало больше из-за привезенных в декабре 2017 года.
Кроме того, в этом году родились четыре телочки и два бычка.
Как отметила Цибизова, малыши уже подросли, окрепли и готовы к встрече первой в своей жизни зимы.
В 2018 сформировалась новая племенная группа, состоящая из шести шведских самок и самца Меграя. 16 июня родилась телочка Мекроха.
В другой группе, состоящей из шести местных зубриц, заменили самца на молодого, ценного в генетическом плане шведского зубра по кличке Авмумин, прибывшего из питомника Авесты.