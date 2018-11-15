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11:05, 15 ноября 2018 217
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В Окском заповеднике стало больше шведских зубров

В Окском заповеднике стало больше шведских зубров

В Окском заповеднике увеличилась численность шведских зубров до 38 особей. Об этом сообщила заведующая питомником Екатерина Цибизова.

Животных стало больше из-за привезенных в декабре 2017 года.

Кроме того, в этом году родились четыре телочки и два бычка.

Как отметила Цибизова, малыши уже подросли, окрепли и готовы к встрече первой в своей жизни зимы.

В 2018 сформировалась новая племенная группа, состоящая из шести шведских самок и самца Меграя. 16 июня родилась телочка Мекроха.

В другой группе, состоящей из шести местных зубриц, заменили самца на молодого, ценного в генетическом плане шведского зубра по кличке Авмумин, прибывшего из питомника Авесты.


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