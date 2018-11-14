Рязанский бензин подешевел на пять копеек. Статистика

Средняя стоимость одного литра рязанского бензина уменьшилась на пять копеек — до 42,98 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
АИ-92 и АИ-95 также подешевели на пять копеек — до 41,59 и 44,69 рублей соответственно. Цена на АИ-98 не поменялась — 49,90 рубля.
Стоимость одного литра солярки упала на семь копеек — до 44,86 рублей.
Регион остался на 10-м месте в ЦФО по средней стоимости бензина.
Солярка и АИ-92 расположились на седьмом месте, а АИ-98 остался на втором.
АИ-92 опустился на пятое место.