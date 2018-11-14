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15:29, 14 ноября 2018 1 020
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Рязанский бензин подешевел на пять копеек. Статистика

Рязанский бензин подешевел на пять копеек. Статистика

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Средняя стоимость одного литра рязанского бензина уменьшилась на пять копеек — до 42,98 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

АИ-92 и АИ-95 также подешевели на пять копеек — до 41,59 и 44,69 рублей соответственно. Цена на АИ-98 не поменялась — 49,90 рубля.

Стоимость одного литра солярки упала на семь копеек — до 44,86 рублей.

Регион остался на 10-м месте в ЦФО по средней стоимости бензина.

Солярка и АИ-92 расположились на седьмом месте, а АИ-98 остался на втором.

АИ-92 опустился на пятое место.


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