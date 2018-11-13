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16:42, 13 ноября 2018 2 015
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За усердие и отличие в службе. Рязанскому училищу ВДВ вручили грамоту министра обороны

За усердие и отличие в службе. Рязанскому училищу ВДВ вручили грамоту министра обороны

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани прошло празднование 100-летия десантного училища. В нем поучаствовали курсанты, офицеры, ветераны, представители власти. В числе почетных гостей были замминистра обороны Юрий Садовенко, командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Перед началом празднования гости возложили венок и цветы к стеле выпускникам училища, достойно выполнившим свой долг перед Родиной.

Торжественную церемонию открыл замминистра обороны Юрий Садовенко. За инициативу, усердие и отличие в службе личного состава он вручил грамоту министра обороны начальнику десантного училища Алексею Рагозину и зачитал поздравление.

«Академия „крылатой пехоты“ дала путевку в жизнь десяткам тысяч образцовых офицеров. 118 выпускников училища стали генералами, 135 — удостоены высоких званий Героя Советского союза и Героя России», — сказал Садовенко. «К юбилейной дате училище подошло во всеоружии. Здесь создана уникальная материально-учебная база, внедряются новые методики обучения, работает прекрасный профессорско-преподавательский состав. Благодаря этому из стен вуза выходят грамотные специалисты, способные эффективно действовать в сложных условиях современной вооруженной борьбы», — добавил он.

В честь юбилея по плацу дружным строем прошли подразделения училища, сводный оркестр ВДВ, курсанты исполнили песни.

После этого над плацем пронеслись самолеты Ан-2, Ил-76, вертолеты Ка-52, а также истребители МиГ-29 пилотажной группы «Русские витязи».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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