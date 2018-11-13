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12:02, 13 ноября 2018 620
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Начальник управления транспортом Рязани покинул пост

Начальник управления транспортом Рязани покинул пост

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Начальник управления транспортом Рязани Сергей Кулик покинул пост. Эту должность он занимал с октября 2017 года.

Исполняющим обязанности начальника управления транспорта назначили Сергея Рогова.


© RZN.info

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