В Туме начали восстанавливать стадион

В поселке Тума Клепиковского района начали восстанавливать стадион «Локомотив». Забор здесь покосился, а лавки и навес пришли в негодность, пишет издательство «
По словам главы местной администрации Виктора Лазарева, сейчас на стадионе опиливают деревья, территорию очищают от сухостоя, выкорчевывают старые пни. После этого здесь установят новые лавки и навес.
«Привлечем и подрастающее поколение. Совместными усилиями мы приведем стадион в порядок», — отметил Лазарев.
Он добавил, что раздевалка и беговые дорожки появятся на «Локомотиве» в следующем году с помощью области.