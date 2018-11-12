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10:26, 12 ноября 2018 195
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В Туме начали восстанавливать стадион

В Туме начали восстанавливать стадион

Фото: Издательство «Пресса»

В поселке Тума Клепиковского района начали восстанавливать стадион «Локомотив». Забор здесь покосился, а лавки и навес пришли в негодность, пишет издательство «Пресса».

По словам главы местной администрации Виктора Лазарева, сейчас на стадионе опиливают деревья, территорию очищают от сухостоя, выкорчевывают старые пни. После этого здесь установят новые лавки и навес.

«Привлечем и подрастающее поколение. Совместными усилиями мы приведем стадион в порядок», — отметил Лазарев.

Он добавил, что раздевалка и беговые дорожки появятся на «Локомотиве» в следующем году с помощью области.


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