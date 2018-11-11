Памяти героя. Курсанты ВДВ возложили венки на могилу Альберта Слюсаря

В воскресенье, 11 ноября, курсанты рязанского десантного училища возложили цветы и венки к памятнику Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Воздушно-десантных войск Альберта Слюсаря. Церемония прошла на Скорбященском кладбище в
Возложить цветы приехали родственники, сослуживцы, военные, курсанты, представители региональной власти. В числе собравшихся были дочь Альберта Слюсаря Марина, бывший губернатор Рязанской области и командующий ВДВ Георгий Шпак, начальник рязанского воздушно-десантного училища Алексей Рагозин и другие.
На церемонии некоторые выступили с речью в память о Слюсаре. «Альберт Евдокимович был настоящим человеком, который своим трудом и преданной службой Отечеству оставил в памяти неизгладимый след», — сказал первый заместитель командующего ВДВ Александр Чиндаров.
По окончании церемонии оркестр исполнил «Прощание славянки», а курсанты прошагали маршем по Аллее Героев, пронеся в руках флаги России и ВДВ.
Траурные мероприятия завершил поминальный обед на территории десантного училища.