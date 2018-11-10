В Рязани задержали участников частной военной компании

В среду, 7 ноября, в Рязани сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали участников частной военной компании (ЧВК) E.N.O.T. Об этом RZN.info сообщил компетентный источник.
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«В России E.N.O.T. организует детские патриотические сборы, тактические игры и занимается отправкой гуманитарки в ДНР и ЛНР. — говорится в сообщении. — Особое внимание правоохранителей E.N.O.T. привлекли после того, как начали привлекать детей в лагеря. Там их обучали стрельбе и навыкам взрывного дела».
Задержанным членам организации вменяются противоправные действия, подпадающие под санкции статьи 282 УК РФ (экстремизм) и статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).