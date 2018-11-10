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8:49, 10 ноября 2018 1 274
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В Рязани задержали участников частной военной компании

В Рязани задержали участников частной военной компании

В среду, 7 ноября, в Рязани сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали участников частной военной компании (ЧВК) E.N.O.T. Об этом RZN.info сообщил компетентный источник.

Как отмечает Daily Storm, ФСБ проводит на территории России крупномасштабную операцию по пресечению деятельности E.N.O.T.

«В России E.N.O.T. организует детские патриотические сборы, тактические игры и занимается отправкой гуманитарки в ДНР и ЛНР. — говорится в сообщении. — Особое внимание правоохранителей E.N.O.T. привлекли после того, как начали привлекать детей в лагеря. Там их обучали стрельбе и навыкам взрывного дела».

Задержанным членам организации вменяются противоправные действия, подпадающие под санкции статьи 282 УК РФ (экстремизм) и статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).


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