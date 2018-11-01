В Рязанской области выбрали «народного участкового». Им стал старший лейтенант полиции Андрей Мысев,
Отборочный этап прошли пять человек. За участкового отдела МВД по Советскому району Рязани проголосовали более 50% посетителей сайта.
«Андрей всегда спешит помочь людям, которые попали в беду, а в повседневности регулярно совершает обход своего участка и беседует с гражданами, — рассказали о победителе в пресс-службе. — Именно общение и неравнодушное отношение к чужим проблемам позволили ему заслужить народную любовь и победить в конкурсе «Народный участковый».
Теперь Мысев участвует в федеральном этапе конкурса.
Итоги конкурса подведут 16 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.