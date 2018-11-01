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12:49, 1 ноября 2018 306
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В Рязанской области выбрали «народного участкового» 1

В Рязанской области выбрали «народного участкового»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязанской области выбрали «народного участкового». Им стал старший лейтенант полиции Андрей Мысев, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отборочный этап прошли пять человек. За участкового отдела МВД по Советскому району Рязани проголосовали более 50% посетителей сайта.

«Андрей всегда спешит помочь людям, которые попали в беду, а в повседневности регулярно совершает обход своего участка и беседует с гражданами, — рассказали о победителе в пресс-службе. — Именно общение и неравнодушное отношение к чужим проблемам позволили ему заслужить народную любовь и победить в конкурсе «Народный участковый».

Теперь Мысев участвует в федеральном этапе конкурса. Проголосовать за него можно с 1 по 10 ноября.

Итоги конкурса подведут 16 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.


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